Una persona muere tras intento de robo en minisúper de Las Mañanitas.

Una persona murió durante un intento de robo a un minisúper en el sector de Los Nogales, en Las Mañanitas, provincia de Panamá, luego de que se registrara un intercambio de disparos. De acuerdo con los primeros informes, los sospechosos descendieron de un vehículo y, con armas de fuego, intimidaron a los propietarios del local y a los clientes.
Tras conocerse el hecho, unidades policiales se apersonaron al lugar, resultando un agente herido por impacto de bala, al igual que dos presuntos delincuentes. Durante el enfrentamiento, el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga.
Por este suceso, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
