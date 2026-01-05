Una persona muere tras intento de robo en minisúper de Las Mañanitas.

Una persona murió durante un intento de robo a un minisúper en el sector de Los Nogales, en Las Mañanitas, provincia de Panamá, luego de que se registrara un intercambio de disparos. De acuerdo con los primeros informes, los sospechosos descendieron de un vehículo y, con armas de fuego, intimidaron a los propietarios del local y a los clientes.