Aire frío y fuertes vientos mantienen condiciones inusuales en Panamá y el Caribe

Una masa de aire frío continúa influyendo sobre gran parte del Caribe y Centroamérica, provocando temperaturas más bajas de lo normal, fuertes vientos y condiciones marítimas adversas, efectos que también se sienten en Panamá, según reportes meteorológicos y autoridades de seguridad.

Fenómeno regional con impacto en Panamá

El ingreso de aire más fresco ha impactado países como Honduras, El Salvador, República Dominicana y Cuba, donde se han registrado temperaturas inusuales para esta época del año. En Panamá, el fenómeno se manifiesta con vientos intensos y un descenso térmico, especialmente en áreas montañosas y costeras.

En provincias como Veraguas, particularmente en sectores de Cañazas y zonas cercanas a la comarca, los vientos han sido más fuertes de lo habitual, generando afectaciones pese a que la región está acostumbrada a brisas durante esta temporada.

clima Masa de aire frío en Panamá. TReporta

Riesgos por viento, lluvias y mar agitado

Las autoridades recomiendan precaución en áreas con árboles cercanos a viviendas, ante el riesgo de caídas, así como por el desprendimiento de techos, barandales u objetos sueltos. En la ciudad capital, se advierte especial cuidado en edificios altos, vitrinas y estructuras expuestas a ráfagas.

Se esperan lluvias en Bocas del Toro, Veraguas y Darién, mientras que el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene banderas rojas en el Caribe por oleaje peligroso. En la Costa Abajo y Costa Arriba de Colón, así como en algunos puertos, se han reforzado medidas para proteger a quienes realizan actividades marítimas.

Temperaturas poco comunes y monitoreo constante

En el norte de Veraguas se prevén temperaturas cercanas a los 20 °C, registros poco frecuentes en la última década. En Chiriquí, especialmente en tierras altas, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) reporta mínimas de hasta 10 °C, con sensación térmica inferior en puntos elevados.

Las autoridades reiteran el llamado a mantenerse informados, asegurar objetos en viviendas y evitar actividades marítimas mientras persistan estas condiciones climáticas.