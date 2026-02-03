Un barco de carga se mantiene encallado en playa María Chiquita, en la zona de Costa Arriba de la provincia de Colón, según informaron autoridades marítimas y de seguridad.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) indicó que el desembarque de la tripulación se realizó de forma segura, sin que se reportaran personas lesionadas, mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes en el área.

Barco de carga encalla en playa María Chiquita

De acuerdo con la información oficial, unidades del SENAN, en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se mantienen en el sitio realizando una inspección técnica y de seguridad, con el fin de determinar las causas del encallamiento y descartar riesgos para el ambiente marino y la navegación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre derrames de combustible ni afectaciones mayores en la zona costera. Tampoco se ha precisado cuándo iniciarán las maniobras para reflotar la embarcación.

El SENAN y la AMP reiteraron que se mantendrá vigilancia en el área mientras avanzan las investigaciones y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad marítima y ambiental en la región.