Un barco de carga se mantiene encallado en playa María Chiquita, en la zona de Costa Arriba de la provincia de Colón, según informaron autoridades marítimas y de seguridad.
Contenido relacionado: Fallo de la Corte sobre contrato de PPC sigue generando reacciones
Barco de carga encalla en playa María Chiquita
De acuerdo con la información oficial, unidades del SENAN, en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se mantienen en el sitio realizando una inspección técnica y de seguridad, con el fin de determinar las causas del encallamiento y descartar riesgos para el ambiente marino y la navegación.
Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre derrames de combustible ni afectaciones mayores en la zona costera. Tampoco se ha precisado cuándo iniciarán las maniobras para reflotar la embarcación.
El SENAN y la AMP reiteraron que se mantendrá vigilancia en el área mientras avanzan las investigaciones y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad marítima y ambiental en la región.