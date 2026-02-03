Colón Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 09:46

Barco de carga encalla en playa María Chiquita

Un barco de carga permanece encallado en playa María Chiquita, Colón. SENAN y AMP inspeccionan la zona y confirman que la tripulación fue evacuada.

Barco de carga encalla en playa María Chiquita

Barco de carga encalla en playa María Chiquita

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un barco de carga se mantiene encallado en playa María Chiquita, en la zona de Costa Arriba de la provincia de Colón, según informaron autoridades marítimas y de seguridad.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) indicó que el desembarque de la tripulación se realizó de forma segura, sin que se reportaran personas lesionadas, mientras se desarrollan las evaluaciones correspondientes en el área.

Contenido relacionado: Fallo de la Corte sobre contrato de PPC sigue generando reacciones

Barco de carga encalla en playa María Chiquita

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018690096929575212?s=20&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con la información oficial, unidades del SENAN, en coordinación con la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), se mantienen en el sitio realizando una inspección técnica y de seguridad, con el fin de determinar las causas del encallamiento y descartar riesgos para el ambiente marino y la navegación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre derrames de combustible ni afectaciones mayores en la zona costera. Tampoco se ha precisado cuándo iniciarán las maniobras para reflotar la embarcación.

El SENAN y la AMP reiteraron que se mantendrá vigilancia en el área mientras avanzan las investigaciones y se adoptan las medidas necesarias para garantizar la seguridad marítima y ambiental en la región.

En esta nota:
Seguir leyendo

Corte de luz en Panamá Metro: Naturgy atiende incidencia en calle 50

CSS realiza en la Ciudad de la Salud, jornadas de colocación de catéter Tenckhoff para diálisis

Grúa derriba postes tras engancharse con cables eléctricos en Calle 50

Recomendadas

Más Noticias