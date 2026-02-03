Panamá Nacionales -  3 de febrero de 2026 - 15:08

Tercer pago del PASE-U: documentos para retirar el cheque en los centros de cobro

Durante la primera semana de febrero, el IFARHU continuará el desembolso del PASE-U a estudiantes de las provincias de Colón, Veraguas y Guna Yala.

Ana Canto
Por Ana Canto

Durante el mes de febrero, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el tercer pago del PASE-U , correspondiente al año 2025, mediante la modalidad de cheque.

Este desembolso beneficiará a estudiantes de las provincias de Colón, Veraguas y Guna Yala, por un monto total de B/.11,832,350.

Pago del PASE-U: Documentos que se deben entregar

Para todos en general, al momento de cobrar el beneficio deben presentar:

  • Copia del boletín de calificaciones con las notas hasta el tercer trimestre de 2025.
  • Cédula física del estudiante, vigente y en buen estado, para la validación de la información al momento de la entrega del cheque.
  • Cédula del acudiente, en caso de que el estudiante sea menor de edad. Ambos documentos deben estar vigentes y en buen estado para facilitar la validación correspondiente.
  • Cumplir con el promedio mínimo exigido:

Promedio final mínimo de 3.0 en primaria.

Promedio final mínimo de 3.0 en premedia y media, como calificación final por asignatura.

En caso, que no pueda asistir el representante legal, debe enviar a quien designe con:

  • Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar el pago.
  • Las copias deben ser claras y legibles.

Requisitos para futuros pagos

De acuerdo con el artículo 14 del reglamento del Programa PASE-U, si el acudiente registrado no puede asistir al cobro, deberá presentar:

  • Nota de autorización debidamente notariada, en la que designe a la persona encargada de retirar el pago.
  • Copia de la cédula de identidad personal del acudiente y de la persona autorizada.
  • Copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiario.
