Panamá Nacionales -  28 de enero de 2026 - 10:22

5 libras de arroz por $1.25: dónde encontrar las agroferias del IMA por provincia

Conoce las provincias donde habrá agroferias del IMA este jueves 29 de enero desde las 8:00 a.m. Productos de la canasta básica a bajo costo.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 29 a nivel nacional, para la última semana del mes de enero.

La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA para del jueves 29 de enero

Los Santos

  • Parque D Peñas Blancas, distrito de Las Tablas

Chiriquí

  • Cancha Comunal de El Porvenir, distrito de Remedios

Panamá Este

  • Sede de la Agencia del IMA, distrito de Chepo

Herrera

  • Casa Comunal de Chepo, distrito de Las Minas

Veraguas

  • Casa Comunal de Calidonia, distrito de Soná

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2016227140132315296?s=20&partner=&hide_thread=false

Agroferias del IMA en Ferias Nacionales del 26 de enero al 1 de febrero

IMA también se encuentra presente en las ferias nacionales e invita visitar a los stand en:

  • Feria Internacional de La Chorrera
  • Feria de Santa Fe de Veraguas
  • Expo Bugaba de La Candelaria
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2016523209697333345?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: lugares, precios y horarios de venta de alimentos económicos en Panamá

¡Tome nota! Anuncian agroferias del IMA a partir del martes 27 de enero

¿Dónde y cuándo? IMA publica la lista de agroferias de este viernes 23 de enero

Recomendadas

Más Noticias