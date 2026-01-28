5 libras de arroz por $1.25: dónde encontrar las agroferias del IMA por provincia

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 29 a nivel nacional, para la última semana del mes de enero.

La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Los Santos

Parque D Peñas Blancas, distrito de Las Tablas

Chiriquí

Cancha Comunal de El Porvenir, distrito de Remedios

Panamá Este

Sede de la Agencia del IMA, distrito de Chepo

Herrera

Casa Comunal de Chepo, distrito de Las Minas

Veraguas

Casa Comunal de Calidonia, distrito de Soná

Panamá Oeste

Casa Cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2016227140132315296?s=20&partner=&hide_thread=false Aquí están las Agroferias del IMA para este jueves 29 de enero



Conoce las sedes

Desde las 8:00 a.m.

Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/amEAmZditM — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) January 27, 2026

Agroferias del IMA en Ferias Nacionales del 26 de enero al 1 de febrero

IMA también se encuentra presente en las ferias nacionales e invita visitar a los stand en:

Feria Internacional de La Chorrera

Feria de Santa Fe de Veraguas

Expo Bugaba de La Candelaria