5 libras de arroz por $1.25: dónde encontrar las agroferias del IMA por provincia

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este jueves 29 a nivel nacional, para la última semana del mes de enero.
La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA para del jueves 29 de enero
Los Santos
- Parque D Peñas Blancas, distrito de Las Tablas
Chiriquí
- Cancha Comunal de El Porvenir, distrito de Remedios
Panamá Este
- Sede de la Agencia del IMA, distrito de Chepo
Herrera
- Casa Comunal de Chepo, distrito de Las Minas
Veraguas
- Casa Comunal de Calidonia, distrito de Soná
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Santa Clara, distrito de Arraiján
Agroferias del IMA en Ferias Nacionales del 26 de enero al 1 de febrero
IMA también se encuentra presente en las ferias nacionales e invita visitar a los stand en:
- Feria Internacional de La Chorrera
- Feria de Santa Fe de Veraguas
- Expo Bugaba de La Candelaria