Descuentos para jubilados y pensionados en Panamá: hoteles, restaurantes y medicamentos en el 2026

La Ley 6 de 1987 en Panamá garantiza a los jubilados y pensionados , tanto panameños como extranjeros residentes, una serie de descuentos especiales en servicios médicos, medicamentos, transporte, recreación y otros rubros, con el objetivo de aliviar el costo de vida de los adultos mayores.

Estos beneficios aplican para mujeres de 55 años o más y hombres de 60 años o más, siempre que presenten su cédula de identidad o carné de jubilado o pensionado al momento de solicitar el descuento.

Descuentos de la Ley 6 para jubilados y pensionados en Panamá

A continuación, los principales descuentos vigentes establecidos por la Ley 6:

Servicios médicos

20% de descuento en honorarios por consultas médicas y quirúrgicas

15% de descuento en servicios odontológicos y de optometría

Farmacias

20% de descuento en el valor de los medicamentos

Hospitales y clínicas privadas

15% de descuento en la cuenta total de los servicios

image

Requisitos para acceder a los descuentos

Para hacer efectivos estos beneficios, los jubilados y pensionados deben:

Presentar su cédula de identidad personal, o mostrar el carné de jubilado o pensionado emitido por la CSS u otra entidad competente

Los comercios y prestadores de servicios están legalmente obligados a aplicar los descuentos establecidos por la Ley 6.

¿Dónde consultar la lista completa de descuentos?

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pone a disposición la lista oficial y actualizada de todos los descuentos para jubilados y pensionados, que incluye hoteles, transporte, entretenimiento, servicios básicos y más.

Los interesados pueden consultar esta información en el portal oficial de Acodeco, en la sección dedicada a jubilados y pensionados.