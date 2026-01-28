Descuentos para jubilados y pensionados en Panamá: hoteles, restaurantes y medicamentos en el 2026

La Ley 6 de 1987 en Panamá garantiza a los jubilados y pensionados, tanto panameños como extranjeros residentes, una serie de descuentos especiales en servicios médicos, medicamentos, transporte, recreación y otros rubros, con el objetivo de aliviar el costo de vida de los adultos mayores.
Estos beneficios aplican para mujeres de 55 años o más y hombres de 60 años o más, siempre que presenten su cédula de identidad o carné de jubilado o pensionado al momento de solicitar el descuento.
Descuentos de la Ley 6 para jubilados y pensionados en Panamá
A continuación, los principales descuentos vigentes establecidos por la Ley 6:
Servicios médicos
-
20% de descuento en honorarios por consultas médicas y quirúrgicas
15% de descuento en servicios odontológicos y de optometría
Farmacias
-
20% de descuento en el valor de los medicamentos
Hospitales y clínicas privadas
-
15% de descuento en la cuenta total de los servicios
Requisitos para acceder a los descuentos
Para hacer efectivos estos beneficios, los jubilados y pensionados deben:
-
Presentar su cédula de identidad personal, o mostrar el carné de jubilado o pensionado emitido por la CSS u otra entidad competente
Los comercios y prestadores de servicios están legalmente obligados a aplicar los descuentos establecidos por la Ley 6.
¿Dónde consultar la lista completa de descuentos?
La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pone a disposición la lista oficial y actualizada de todos los descuentos para jubilados y pensionados, que incluye hoteles, transporte, entretenimiento, servicios básicos y más.
Los interesados pueden consultar esta información en el portal oficial de Acodeco, en la sección dedicada a jubilados y pensionados.