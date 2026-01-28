Tercer pago del PASE-U 2025: IFARHU amplía entrega de cheques a provincias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) avanza con la primera semana de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) , correspondiente al tercer desembolso del año 2025, cumpliendo su segundo día de pagos a nivel nacional.

El proceso inició en la provincia de Los Santos y en la Comarca Emberá, con un desembolso de B/. 1,337,610.00 y B/. 366,450.00, respectivamente. Estas jornadas beneficiaron a 12,227 estudiantes en Los Santos y 3,519 en la Comarca Emberá.

Para este segundo día de pagos, el IFARHU amplió la cobertura a la provincia de Herrera, donde se ejecuta un desembolso de B/. 1,834,320.00, mientras que en Los Santos se mantiene el pago por B/. 1,337,610.00.

Director del IFARHU realiza recorrido en sedes de pago del PASE-U

Con estas jornadas, el desembolso acumulado durante la primera semana asciende a B/. 3,538,380.00, impactando de forma directa a miles de estudiantes y sus familias, además de contribuir a la dinamización de las economías locales.

En el marco de esta jornada, el director general del IFARHU, Carlos Godoy, junto al gobernador de la provincia de Los Santos, realizó un recorrido por centros de pago en la provincia de Herrera para verificar el desarrollo del proceso y garantizar una atención adecuada a los beneficiarios.

El IFARHU reiteró el llamado a acudientes y estudiantes a mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales de la institución, donde se publican los calendarios y puntos de pago actualizados.