Calle 7 Panamá, etapa verde: eliminados y resultados del martes 27 de enero

La competencia del martes 27 de enero estuvo cargada de adrenalina y tensión en el campo de batalla de Calle 7 Panamá , donde los participantes continúan luchando por sumar puntos en la etapa verde y mantenerse en carrera rumbo a la temporada 26 del programa.

Durante la jornada, los competidores dieron todo para escalar posiciones en la tabla de puntuación, conscientes de que quedar en los últimos lugares significaba la eliminación directa.

Doble eliminación sacude Calle 7 Panamá en la etapa verde

Al cierre de la competencia, dos participantes quedaron fuera del programa al ubicarse en la parte baja de la tabla:

Astrid fue la eliminada en la rama femenina

Elías dijo adiós en la competencia masculina

Ambas salidas marcaron un duro golpe para sus respectivos equipos, que ahora deberán reorganizar estrategias para enfrentar las próximas jornadas.

Calle 7 Panamá: Tabla de puntuación masculina y femenina

image

Etapa verde en Calle 7 Panamá: Resultados de la competencia femenina

image

La etapa verde entra en fase decisiva

Con menos competidores en juego, la etapa verde se vuelve cada vez más exigente. Cada punto cuenta y los atletas deberán mantener consistencia, resistencia y enfoque, ya que cualquier error puede costar su permanencia en el programa.

La competencia continúa elevando el nivel y el público sigue de cerca quiénes lograrán consolidarse como favoritos para llevarse el título de ganador y ganadora de Calle 7 Panamá 2026.