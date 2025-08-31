Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre la crisis de la atención médica, seguridad y los casos de personas desaparecidas

Este domingo en Debate Abierto se hizo un análisis sobre la crisis de la atención médica, la situación de la seguridad en el país y los casos de personas desaparecidas, entre otros temas, junto a Enma Pinzón, de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas; Orlando Quintero, médico y defensor de los pacientes con enfermedades crónicas; Carlos Abadía, exviceministro de Salud; Fernando Boyd Galindo, ministro de Salud; el político Francisco Sánchez Cárdenas; el diputado Betserai Richards; Jaime Fernández, director de la Policía Nacional; Aracelis Camacho de Casanova, de Estadísticas Criminales; Luis Zegarro, de Prevención y Seguridad Ciudadana; Jaime Abad, consultor; y Gustavo Barragán, fiscal especializado de la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas.