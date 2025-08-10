Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre cálculo de pensiones, proyecto de Río Indio y situación en la Asamblea

En la edición de Debate Abierto de este 10 de agosto en Debate Abierto abordamos sobre la Caja de Seguro Social y el cálculo de las pensiones, el proyecto del lago de Río Indio y la situación actual de la Asamblea Nacional, junto al expresidente de Panamá, Ernesto Pérez Balladares; el director de la CSS, Dino Mon; Ricardo Sotelo, presidente de la Junta Directiva de la CSS; el diputado Jorge Herrera, presidente de la Asamblea Nacional; los diputados José Luis Varela y Grace Hernández; Juan Mckay, analista político; y Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal de Panamá.