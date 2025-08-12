¡Ternura! Primer bebé perezoso nacido en los jardines del Biomuseo cumple un mes

El primer bebé perezoso nacido en los jardines del Biomuseo cumplió un mes. Es de la especie de dos dedos (Choloepus hoffmanni), y el Biomuseo, ubicado en Amador, es refugio de cientos de especies de animales.
El Biomuseo recordó que Amador es el refugio de cientos de especies de animales, y pidió a los ciudadanos cuidarlos y no molestarlos.
