¡Ternura! Primer bebé perezoso nacido en los jardines del Biomuseo cumple un mes

El primer bebé perezoso nacido en los jardines del Biomuseo cumplió un mes. El centro hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar a estos animales.

Por Ana Canto

El primer bebé perezoso nacido en los jardines del Biomuseo cumplió un mes. Es de la especie de dos dedos (Choloepus hoffmanni), y el Biomuseo, ubicado en Amador, es refugio de cientos de especies de animales.

El Biomuseo hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar a estos animales y no molestarlos.

