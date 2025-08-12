¡Ternura! Primer bebé perezoso nacido en los jardines del Biomuseo cumple un mes

El primer bebé perezoso que nació en los jardines del @biomuseo cumplió un mes. Es de la especie de dos dedos (Choloepus hoffmanni).



El Biomuseo recordó que Amador es el refugio de cientos de especies de animales, y pidió a los ciudadanos cuidarlos y no molestarlos.



Foto:… pic.twitter.com/lggaMNIfwZ