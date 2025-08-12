Minsa regula uso y venta de productos con nicotina en Panamá desde agosto 2025

El Ministerio de Salud (MINSA) informa que desde este miércoles 13 de agosto de 2025 entra en vigencia la Resolución No. 146 del 31 de enero de 2025, que regula el uso, comercialización, promoción, publicidad y consumo de productos con nicotina y tabaco en Panamá.
Esta normativa abarca los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN y SESN), productos de tabaco calentado convencionales (PTC), productos de nicotina oral (PNO), sus consumibles y accesorios, con o sin nicotina.
El objetivo es proteger la salud pública, especialmente de niños, niñas y adolescentes, ante los riesgos documentados del uso y la exposición a estos productos y sus emisiones.
Principales disposiciones de la Resolución 146 por MINSA
Restricción en exhibición:
- Los productos no podrán estar al alcance ni a la vista del público. Solo podrán exhibirse en vitrinas o anaqueles cerrados durante los primeros dos años de vigencia. Exhibición inadecuada conlleva decomisos y sanciones.
Prohibición de uso en espacios públicos cerrados:
- Se prohíbe su uso donde ya está prohibido fumar, incluyendo oficinas, escuelas, hospitales, transporte público, restaurantes, bares, centros comerciales, estadios, iglesias, hoteles, discotecas y espacios deportivos.
Venta prohibida a menores de edad:
- Los puntos de venta deben colocar carteles visibles y verificar la edad de compradores con identificación oficial válida.
Prohibición de publicidad y promoción:
- No se permite publicidad directa o indirecta en empaques, redes sociales, medios tradicionales o digitales.
Cumplimiento y sanciones
El Minsa hace un llamado a comerciantes y ciudadanía para cumplir la normativa. Las autoridades sanitarias y aduaneras vigilarán su cumplimiento según el Código Sanitario y el Decreto Ley No. 1 de 2008.
Las infracciones podrán sancionarse con:
- Decomisos
- Clausuras
- Multas económicas
- Destrucción de productos incautados
Marco legal que respalda la resolución
La aplicación de esta norma se alinea con:
- Ley 13 de 2008 para el control del tabaco
- Decreto Ejecutivo No. 230 de 2008, que regula ambientes 100% libres de humo
- Código Sanitario (Ley 66 de 1947 y modificaciones posteriores)
Estas medidas buscan evitar la normalización, promoción y consumo de productos que generan dependencia y afectan la salud, especialmente de las nuevas generaciones en Panamá.