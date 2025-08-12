Minsa regula uso y venta de productos con nicotina en Panamá desde agosto 2025

El Ministerio de Salud ( MINSA ) informa que desde este miércoles 13 de agosto de 2025 entra en vigencia la Resolución No. 146 del 31 de enero de 2025, que regula el uso, comercialización, promoción, publicidad y consumo de productos con nicotina y tabaco en Panamá.

Esta normativa abarca los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN y SESN), productos de tabaco calentado convencionales (PTC), productos de nicotina oral (PNO), sus consumibles y accesorios, con o sin nicotina.

El objetivo es proteger la salud pública, especialmente de niños, niñas y adolescentes, ante los riesgos documentados del uso y la exposición a estos productos y sus emisiones.

Principales disposiciones de la Resolución 146 por MINSA

image

Restricción en exhibición:

Los productos no podrán estar al alcance ni a la vista del público. Solo podrán exhibirse en vitrinas o anaqueles cerrados durante los primeros dos años de vigencia. Exhibición inadecuada conlleva decomisos y sanciones.

Prohibición de uso en espacios públicos cerrados:

Se prohíbe su uso donde ya está prohibido fumar, incluyendo oficinas, escuelas, hospitales, transporte público, restaurantes, bares, centros comerciales, estadios, iglesias, hoteles, discotecas y espacios deportivos.

Venta prohibida a menores de edad:

Los puntos de venta deben colocar carteles visibles y verificar la edad de compradores con identificación oficial válida.

Prohibición de publicidad y promoción:

No se permite publicidad directa o indirecta en empaques, redes sociales, medios tradicionales o digitales.

Cumplimiento y sanciones

image

El Minsa hace un llamado a comerciantes y ciudadanía para cumplir la normativa. Las autoridades sanitarias y aduaneras vigilarán su cumplimiento según el Código Sanitario y el Decreto Ley No. 1 de 2008.

Las infracciones podrán sancionarse con:

Decomisos

Clausuras

Multas económicas

Destrucción de productos incautados

Marco legal que respalda la resolución

La aplicación de esta norma se alinea con:

Ley 13 de 2008 para el control del tabaco

para el control del tabaco Decreto Ejecutivo No. 230 de 2008 , que regula ambientes 100% libres de humo

, que regula ambientes 100% libres de humo Código Sanitario (Ley 66 de 1947 y modificaciones posteriores)

Estas medidas buscan evitar la normalización, promoción y consumo de productos que generan dependencia y afectan la salud, especialmente de las nuevas generaciones en Panamá.