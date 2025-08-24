Panamá Debate Abierto Dominical -

Análisis sobre política y proyecto sobre registro público de agresores sexuales

En la edición de Debate Abierto de este domingo 24 de agosto conversamos con los diputados Yamireliz Chong, Luis Eduardo Camacho y Javier Sucre sobre los proyectos anticorrupción que están pendientes de discusión en la Asamblea Nacional. También conversamos con las abogadas y defensoras de los derechos de los niños Suky Yard, Lucy Córdoba y la psicóloga forense Lesbia González sobre el proyecto de ley que busca hacer público el registro de ofensores sexuales y la Alerta Amber. Además analizamos junto a la exprocuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez y Olga de Obaldía de la Fundación Libertad Ciudadana sobre avances del país en lucha contra la corrupción; y con Felipe Ariel Rodríguez, expresidente de Apede, sobre el proyecto del Tren Panamá - David.