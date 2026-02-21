Colón Nacionales -  21 de febrero de 2026 - 18:10

Colón: Balacera en la vía Boyd Roosevelt deja a una persona herida

Una persona resultó herida tras una balacera en la vía Boyd Roosevelt, en Colón. La Policía y el Ministerio Público investigan el caso.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una persona resultó herida tras registrarse una balacera en la Vía Boyd Roosevelt, en la provincia de Colón, hecho que generó la movilización de las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, pistoleros abrieron fuego en medio de la vía, lo que provocó momentos de tensión entre quienes se encontraban en el área.

Autoridades inician investigaciones

Tras el incidente, unidades de la Policía Nacional de Panamá y peritos del Ministerio Público de Panamá se trasladaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Durante las diligencias, los investigadores realizaron la recolección de casquillos y testimonios que permitan identificar a los responsables del ataque.

Caso en desarrollo

Las autoridades mantienen las pesquisas para esclarecer lo ocurrido y determinar el móvil del hecho violento registrado en esta importante vía de la provincia de Colón.

