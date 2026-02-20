Verano del Canal llegará a Colón el 28 de febrero junto a Sabores de Colón

La Autoridad del Canal de Panamá anunció la realización del evento “Verano del Canal” en la ciudad de Colón, cuya principal presentación artística se desarrollará el sábado 28 de febrero en el área de CACCO, integrándose al reconocido encuentro Sabores de Colón.

El anuncio fue realizado por Mario Gotti, encargado de la Gerencia Comunicativa del Canal, quien destacó que el espectáculo iniciará desde horas de la tarde y promete una propuesta artística innovadora dirigida especialmente a los colonenses.

Seguridad y organización, pilares del evento

image

Durante la presentación, la ACP subrayó que la seguridad y la organización serán ejes fundamentales del evento, que proyecta reunir a miles de asistentes en la provincia.

Por su parte, Michal Chen, en representación de los organizadores de Sabores de Colón, agradeció la participación de la ACP y señaló que se han habilitado 25 mil metros cuadrados de estacionamientos, con seguridad garantizada por la Zona Libre de Colón.

Operativo de seguridad y logística por Verano del Canal en Colón

El evento contará con un robusto plan de seguridad que involucra a varias instituciones, entre ellas la Policía Nacional de Panamá, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Cruz Roja Panameña, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Ministerio de Salud de Panamá y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, todos articulados desde un Centro de Mando Unificado.

En materia preventiva, se informó que habrá seis plantas eléctricas para garantizar el suministro de energía, póliza de responsabilidad civil, servicio permanente de ambulancia y el Centro Médico Caribe permanecerá habilitado ante cualquier eventualidad.

image

Control sanitario y manejo de desechos

Las autoridades también anunciaron que se reforzará el control de calidad de los alimentos, bajo supervisión del Ministerio de Salud, para asegurar estándares adecuados para los asistentes.

Además, se implementará un plan de manejo de desechos con accesos diferenciados para proveedores y público, puntos estratégicos para basura, brigadas internas de limpieza y recolección dos veces al día.

El Cuerpo de Bomberos de Colón activó su plan de seguridad y evacuación, reiterando que el evento no solo será una vitrina gastronómica y artística, sino también un espacio seguro y organizado para el disfrute de las familias y visitantes.