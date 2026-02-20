Museo del Canal presenta proyecto digital sobre escuelas afrocaribeñas en Panamá (1930-1950)

Museo del Canal, ubicado en el Casco Antiguo de la Ciudad de Panamá.

El Museo del Canal presentó oficialmente “Escuelas Afrocaribeñas”, un proyecto digital desarrollado en ArcGIS StoryMaps que documenta y mapea las experiencias escolares de estudiantes afrocaribeños angloparlantes en Panamá entre 1930 y 1950.

La investigación fue liderada por Nyasha Warren, Gerente de Investigación y Documentación del museo, junto a Kaysha Corinealdi, Ph.D., profesora asociada de Rutgers University–New Brunswick. El proyecto contó con la colaboración del Centro de Investigación Educativa (CIEDU) y el respaldo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT).

El estudio se sustenta en historias orales de personas afrocaribeñas, que cursaron estudios en escuelas oficiales y privadas en la ciudad de Panamá y la antigua Zona del Canal, además de la revisión de archivos públicos y privados en Panamá y Estados Unidos, complementados con material fotográfico histórico.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 11.57.02 AM Escuela San Cristóbal. Cortesía

La investigación evidencia cómo el racismo, el clasismo y la xenofobia limitaron el acceso a la educación durante esas décadas, particularmente tras la Constitución panameña de 1941 y el fallo Brown vs. Board of Education de 1954, cuyos efectos influyeron en la segregación escolar en la Zona del Canal.

Frente a estas barreras, la comunidad afrocaribeña organizó alternativas educativas en casas, iglesias y espacios comunales, fortaleciendo la alfabetización y el orgullo cultural como respuesta colectiva ante la exclusión.

Nyasha Warren destacó que el proyecto “rescata memorias que permanecieron fuera de los relatos oficiales y permite comprender tanto el impacto de las políticas públicas como la resiliencia comunitaria”. Por su parte, Kaysha Corinealdi subrayó que la iniciativa “reafirma la importancia de preservar y difundir historias que complejizan las narrativas tradicionales y enriquecen la memoria colectiva”.

WhatsApp Image 2026-02-19 at 11.57.03 AM Museo del Canal presenta proyecto digital sobre escuelas afrocaribeñas en Panamá. Cortesía

Con esta iniciativa, el Museo del Canal reafirma su compromiso con la investigación histórica rigurosa, la inclusión de narrativas diversas y el uso de herramientas digitales para democratizar el acceso al conocimiento.

El StoryMap ya se encuentra disponible para el público en el sitio web: www.museodelcanal.com/resiliencia-ante-la-adversidad/