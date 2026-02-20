ACP anuncia suspensión de agua potable tras rotura de tubería en Albrook

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó a residentes, comercios y usuarios del área de Albrook que el suministro de agua potable se verá interrumpido debido a una rotura imprevista en una línea de conducción de 16 pulgadas.
Según el reporte oficial, los trabajos de reparación y la posterior presurización de la red podrían tomar aproximadamente seis horas.
Durante este periodo, se recomienda a la población adoptar las medidas necesarias para mitigar la falta temporal del suministro de agua.