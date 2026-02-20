Panamá Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 10:22

ACP anuncia suspensión de agua potable tras rotura de tubería en Albrook

La ACP indicó que los trabajos de reparación y la posterior presurización de la red podrían tomar aproximadamente seis horas.

Trabajos de la ACP/imagen ilustrativa

ACP
Ana Canto
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) informó a residentes, comercios y usuarios del área de Albrook que el suministro de agua potable se verá interrumpido debido a una rotura imprevista en una línea de conducción de 16 pulgadas.

La entidad indicó que personal técnico especializado ya se encuentra desplegado en el sitio para realizar las labores de excavación y reparación de la tubería afectada, con el objetivo de estabilizar el sistema y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Según el reporte oficial, los trabajos de reparación y la posterior presurización de la red podrían tomar aproximadamente seis horas.

Durante este periodo, se recomienda a la población adoptar las medidas necesarias para mitigar la falta temporal del suministro de agua.

