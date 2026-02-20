ACP: Cierran temporalmente el Centro de Visitantes de Miraflores tras accidente en la vía del ferrocarril

ACP informó sobre un accidente en la vía del ferrocarril

La Autoridad del Canal de Panamá ( ACP ) informó que la mañana de este viernes se registró un accidente en la vía del ferrocarril, por lo que el acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanecerá cerrado temporalmente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2024845112967073861?s=20&partner=&hide_thread=false El @canaldepanama informa que la mañana de este viernes se registró un accidente en la vía del ferrocarril, por lo que el acceso al Centro de Visitantes de Miraflores permanecerá cerrado temporalmente. pic.twitter.com/IM5eDYfNNP — Telemetro Reporta (@TReporta) February 20, 2026

De acuerdo con la entidad, en el lugar se brindaron los primeros auxilios por parte de los Bomberos del Canal de Panamá, quienes atendieron la emergencia y coordinaron el traslado de la persona afectada a un centro hospitalario.

Mientras se realizan las evaluaciones correspondientes, el acceso al Centro de Visitantes de Miraflores se mantendrá cerrado de forma temporal.

Además, se habilitaron rutas alternas por Balboa y Corozal para los colaboradores vinculados con la operación del Canal.