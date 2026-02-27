Champions League: Real Madrid vs Manchester City y Barcelona vs Newcastle en octavos

El sorteo de los octavos de final de la UEFA Champions League dejó varios enfrentamientos de alto nivel, entre ellos el esperado duelo entre el Real Madrid y el Manchester City, así como el choque entre el Paris Saint-Germain y el Chelsea.

El sorteo se llevó a cabo este viernes en la sede de la UEFA en Nyon, Suiza, definiendo el camino de los equipos rumbo a los cuartos de final del torneo más importante de clubes en Europa.

Sorteo de Champions: Real Madrid enfrentará al Manchester City y Barcelona al Newcastle

Además de los duelos más atractivos, el resto de emparejamientos de los octavos de final quedó de la siguiente manera:

Galatasaray vs Liverpool

Atalanta vs Bayern Múnich

Newcastle United vs Barcelona

Atlético de Madrid vs Tottenham Hotspur

Bodø/Glimt vs Sporting Lisboa

Bayer Leverkusen vs Arsenal

Los partidos de ida se disputarán el 10 y 11 de marzo, mientras que los encuentros de vuelta están programados para el 17 y 18 del mismo mes.

Barcelona enfrentará a un Newcastle irregular esta temporada

El Newcastle United, que ha tenido una campaña irregular, será el rival del Barcelona en esta fase del torneo. El conjunto azulgrana volverá a visitar el St James' Park, estadio donde ya logró imponerse en la fase de liga por 1-2 con un doblete de Marcus Rashford.

En aquel compromiso, el tanto de Anthony Gordon no fue suficiente para que el equipo inglés rescatara puntos en casa.

El equipo dirigido por Eddie Howe llega a los octavos tras superar con autoridad al Qarabag en la ronda previa. En la ida goleó 1-6, con un póker de goles de Gordon, y posteriormente cerró la eliminatoria con un triunfo 3-2 en la vuelta.

Durante la fase de liga de la Champions, el Newcastle terminó en la duodécima posición con 14 puntos, dos menos que el Barcelona, que finalizó quinto.

Anthony Gordon, la principal amenaza

Uno de los jugadores a seguir en la eliminatoria será Anthony Gordon, quien se ha consolidado como líder ofensivo del equipo inglés. En esta edición de la Champions League suma 10 goles, lo que lo coloca entre los máximos anotadores del torneo.

Sin embargo, el Newcastle tendrá una baja importante: Bruno Guimarães, uno de sus jugadores más determinantes, no podrá disputar la serie por lesión. En cambio, sí estarán disponibles futbolistas como Sandro Tonali y el experimentado Kieran Trippier.

Cambios en el ataque del Newcastle

El club inglés también vivió una reestructuración en su delantera tras la salida de Alexander Isak, quien fue transferido al Liverpool por cerca de 150 millones de euros.

Para cubrir su ausencia, el Newcastle fichó al delantero alemán Nick Woltemade procedente del Stuttgart por alrededor de 80 millones. Aunque su rendimiento ha sido irregular, en los últimos encuentros ha mejorado su aporte en el juego ofensivo del equipo.

Historial favorable para el Barcelona

Los antecedentes en Champions League favorecen al Barcelona, que ha ganado cuatro de los cinco enfrentamientos previos ante el Newcastle. La única derrota del equipo catalán se produjo en 1997. Además, será la primera vez que ambos clubes se enfrenten en una fase de eliminación directa del torneo.

