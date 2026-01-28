Policías jubilados exigen pago de prima de antigüedad y cierran vía en Divisa

Un grupo de policías jubilados cerró este miércoles la carretera Panamericana, a la altura de Divisa, para exigir al Ministerio de Seguridad Pública el cumplimiento del pago de la prima de antigüedad, beneficio que —según denuncian— fue acordado previamente y aún no se ha hecho efectivo.

Los manifestantes señalaron que, pese a los compromisos asumidos por las autoridades, no se ha cumplido el acuerdo, lo que los llevó a realizar la medida de presión como forma de reclamo.

Un grupo de policías jubilados cerraron este miércoles la carretera Panamericana en Divisa, para exigir al Ministerio de Seguridad cumplir con el pago de la prima de antigüedad. pic.twitter.com/JiZd2AOYZ7 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 28, 2026

La protesta provocó afectaciones al tránsito vehicular en uno de los puntos más importantes de conexión entre el interior del país y la ciudad capital, generando retrasos y congestionamientos en ambos sentidos de la vía.

Los policías jubilados insistieron en que la prima de antigüedad corresponde a años de servicio prestados a la institución, por lo que exigen una respuesta concreta y una fecha definida de pago por parte del Ministerio de Seguridad.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la manifestación ni sobre el estado del pago reclamado.