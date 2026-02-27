Coclé Nacionales -  27 de febrero de 2026 - 07:47

Conductor queda atrapado tras volcar camión volquete en una pendiente en Coclé

Un conductor quedó atrapado por las piernas luego de que un camión volquete se volcara en una pendiente. Equipos de emergencia acudieron al rescate.

Conductor queda atrapado tras volcar camión volquete

Conductor queda atrapado tras volcar camión volquete

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Momentos de angustia vivió el conductor de un camión volquete luego de que el vehículo se volcara en una pendiente, dejándolo atrapado por las piernas dentro de la cabina.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cuando el pesado vehículo perdió estabilidad mientras transitaba por el área, lo que provocó que terminara volcado a un costado de la vía.

Conductor de camión volquete queda atrapado tras volcar el vehículo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027353524225397192?s=20&partner=&hide_thread=false

Tras el incidente, unidades de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores de rescate del conductor, quien permanecía consciente mientras era auxiliado por los rescatistas.

Las autoridades realizaron maniobras para liberar al afectado y posteriormente trasladarlo a un centro médico para recibir atención especializada.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector, mientras se desarrollaban las labores para asegurar el área y evitar mayores riesgos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario de pago a servidores públicos: Fechas de cobro durante el mes de febrero

Calendario de pago de servidores públicos en Panamá: fechas de marzo 2026

Alcaldía de Panamá decomisa mobiliario de comercios por uso ilegal en el Casco Antiguo

Recomendadas

Más Noticias