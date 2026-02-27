Conductor queda atrapado tras volcar camión volquete en una pendiente en Coclé

Momentos de angustia vivió el conductor de un camión volquete luego de que el vehículo se volcara en una pendiente, dejándolo atrapado por las piernas dentro de la cabina.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

De acuerdo con los primeros informes, el accidente ocurrió cuando el pesado vehículo perdió estabilidad mientras transitaba por el área, lo que provocó que terminara volcado a un costado de la vía.

Conductor de camión volquete queda atrapado tras volcar el vehículo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027353524225397192?s=20&partner=&hide_thread=false El conductor de un camnión volquete vivió momentos de angustia tras quedar atrapado en sus piernas luego de volcarse en una pendiente. pic.twitter.com/ecyUMg3Q2Z — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2026

Tras el incidente, unidades de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y realizar las labores de rescate del conductor, quien permanecía consciente mientras era auxiliado por los rescatistas.

Las autoridades realizaron maniobras para liberar al afectado y posteriormente trasladarlo a un centro médico para recibir atención especializada.

El hecho generó preocupación entre quienes se encontraban en el sector, mientras se desarrollaban las labores para asegurar el área y evitar mayores riesgos.