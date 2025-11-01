Panamá Nacionales -  1 de noviembre de 2025 - 15:59

AMP registra más de 2 mil viajeros hacia las islas durante Fiestas Patrias

La AMP contabiliza el traslado de 2,158 viajeros en 321 embarcaciones desde los principales puertos del país por fiestas patrias.

Ana Canto
Hasta este sábado, se contabiliza el traslado de 2,158 viajeros en 321 embarcaciones desde los principales puertos del país hacia las diferentes islas, con motivo de las Fiestas Patrias.

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) recordó que las embarcaciones deben cumplir con los siguientes requisitos de seguridad:

  • Chalecos salvavidas para todos los ocupantes.
  • Equipo de comunicación en buen estado.
  • Bengalas de señalización.
  • Extintores portátiles tipo ABC (mínimo 4 kg).
  • Motores fuera de borda en óptimas condiciones.
  • Tripulación capacitada en seguridad de navegación.
  • Cumplimiento del horario de navegación.

La AMP mantiene 134 inspectores desplegados en los puertos a nivel nacional para garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad marítima.

