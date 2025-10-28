Panamá Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 10:58

AMP suspende zarpes en varios puertos por mal tiempo

La AMP suspendió zarpes en puertos de Panamá, Coquira, Taboga, Pedasí y Vacamonte por fuertes vientos y oleajes, según el IMHPA.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ordenó la suspensión temporal de zarpes en los puertos de Panamá, Coquira, Juan Díaz, Taboga, Pedasí y Vacamonte, debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan el país.

La medida preventiva responde a los fuertes vientos, superiores a 15 nudos, y al patrón de inestabilidad marítima reportado por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que mantiene condiciones de alerta por lluvias persistentes, oleajes significativos y ráfagas de viento de hasta 24 nudos.

La AMP informó que mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas y recomienda a los capitanes y operadores de embarcaciones acatar las disposiciones vigentes, evitar la navegación en zonas bajo alerta y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales emitidas por la institución.

