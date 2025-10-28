Panamá Oeste Nacionales -  28 de octubre de 2025 - 10:48

Fin de semana sin agua: IDAAN suspenderá el servicio en Panamá Oeste el viernes

El IDAAN realizará limpieza de sedimentadores en la planta El Trapichito el viernes 31 de octubre de 9:00 p.m. a 12:00 a.m. con reducción del 50%.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que el próximo viernes 31 de octubre, en horario de 9:00 p.m. a 12:00 a.m., se llevarán a cabo trabajos de limpieza de sedimentadores en la planta potabilizadora Ing. Jaime Díaz Quintero, ubicada en El Trapichito, Panamá Oeste.

Durante la ejecución de las labores, la planta reducirá su producción al 50% de su capacidad, como parte del mantenimiento preventivo programado para garantizar la calidad del agua y el buen funcionamiento del sistema.

El IDAAN recomienda a los usuarios tomar las previsiones necesarias ante posibles fluctuaciones en el suministro mientras se desarrollan los trabajos.

