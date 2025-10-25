IDAAN ejecuta operativo "Panamá sin fugas" en Chilibre para reparar tuberías y medidores

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) inició este sábado 25 de octubre el operativo “Panamá sin fugas” en el corregimiento de Chilibre, con la participación de más de 10 cuadrillas técnicas dedicadas a la reparación de fugas, daños en tuberías y medidores.
La jornada busca mejorar la distribución del agua potable y reducir las pérdidas por fugas en la red. El operativo se desarrollará en distintos puntos del sector norte de la ciudad de Panamá.
Sectores intervenidos durante el operativo según IDAAN
Chilibre:
- Vía Madden
- San Vicente
- Chilibre Centro
Caimitillo:
- Praderas San Lorenzo
- Nuevo México
- Calzada Larga
- Caimitillo Centro
Las Cumbres:
- Las Glorietas
- San Andrés
- Villa Grecia
- Colonial Las Cumbres
- La Alambra
El IDAAN informó que durante el desarrollo del operativo podrían registrarse bajas presiones o interrupciones temporales en el suministro de agua en las áreas mencionadas, por lo que recomendó a los usuarios tomar las previsiones necesarias y almacenar agua con anticipación.
La institución destacó que “Panamá sin fugas” es parte de su estrategia permanente para detectar y corregir fugas en la red de distribución, optimizando el uso del recurso hídrico y garantizando un mejor servicio a la población.