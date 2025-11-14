Panamá Nacionales -

Alcaldía de Panamá anuncia mayor inversión en videovigilancia

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que se trabaja en un proyecto para la instalación de la cámaras de videovigilancia en puntos del distrito capital que requieren mayor seguridad. El anuncio se produjo durante la entrega de la orden de proceder del proyecto de construcción de aceras, calles y veredas, en 22 comunidades del corregimiento de la 24 de Diciembre, con recursos de la Descentralización, a un costo de 570 mil dólares.