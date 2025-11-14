Supermercados Xtra y la Alcaldía de San Miguelito eliminan un punto de contaminación y lo transforman en un parque.

Supermercados Xtra, en alianza con la Alcaldía de San Miguelito, inauguró el Parque Lineal Santa Librada, un nuevo espacio público que renueva la vida comunitaria de más de 6 mil personas de Santa Librada, corregimiento de Omar Torrijos, promoviendo el cuidado del entorno y del medioambiente, al evitar la acumulación de entre 5 y 7 toneladas de basura a la semana en el terreno.

Desde el día de hoy, Santa Librada cuenta con un espacio público que transforma un terreno que por años fue usado como depósito de desechos en un parque limpio, verde y accesible, con áreas peatonales, zonas de descanso e iluminación. El lugar también servirá como aula abierta para los más de 4 mil estudiantes de la Escuela Primaria de Santa Librada y el Centro Educativo Santa Librada cercanos al parque, fomentando el aprendizaje al aire libre.

“En Supermercados Xtra creemos en la importancia de crear espacios que mejoren la calidad de vida de las comunidades donde estamos presentes. Este parque refleja ese compromiso, al convertir un sitio abandonado en un punto de encuentro y convivencia para los vecinos”, señaló Indira D’Oyen, directora de Asuntos Corporativos de Supermercados Xtra.

Parque Lineal Santa Librada 4 Alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. Cortesía

Por su parte, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, destacó: “Me siento orgullosa de que, gracias a nuestros amigos de Super Xtra y al apoyo de la comunidad, hemos podido eliminar completamente ese punto crítico que tenía más de 10 años de ser un foco de contaminación. Ahora es un espacio más bonito y seguro para todos. Con alianzas como esta, seguimos construyendo junto a nuestros vecinos espacios públicos más bonitos”.

El espacio es producto de una alianza que evidencia el potencial de la colaboración entre el sector privado y el público, orientada a impulsar iniciativas que contribuyan al bienestar y a la calidad de vida de la comunidad.

Desde su primera sucursal en el distrito en 1990, Supermercados Xtra ha mantenido una estrecha relación y compromiso con la comunidad de San Miguelito, impulsando proyectos que fortalecen la salud y bienestar, y que promueven el sentido de pertenencia local.