ANATI declara zona de titulación masiva en Panamá Este

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras ( ANATI ) declaró como Zona de Regularización y Titulación Masiva de Tierras a las comunidades de Bajo El Piro y Juan Gil, ubicadas en el corregimiento de San Martín, distrito y provincia de Panamá.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N.° ADMG-788-2025, debidamente publicada en la Gaceta Oficial, como parte de los esfuerzos del Estado para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, promover el ordenamiento territorial y mejorar la calidad de vida de familias que han ocupado estas tierras por décadas de manera pacífica y comprobada.

Más de 900 personas serán beneficiadas según ANATI

image

De acuerdo con la resolución, el proceso de regularización abarcará una superficie aproximada de 81 hectáreas en la comunidad de Bajo El Piro y 101 hectáreas en Juan Gil, beneficiando a una población estimada de más de 900 habitantes.

Los residentes podrán acceder a sus títulos de propiedad mediante un procedimiento expedito, accesible y sin costo, sin necesidad de contar con representación legal, lo que facilita el acceso a este derecho fundamental.

Proceso respaldado por la normativa vigente

El proceso de titulación masiva se desarrollará conforme a lo establecido en la Ley 24 de 2006 y la Ley 59 de 2010, y contará con la participación de diversas entidades del Estado, entre ellas:

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT)

Ministerio de Gobierno

Registro Público de Panamá

Otras instancias técnicas vinculadas al ordenamiento territorial y la gestión catastral

Con esta acción, la ANATI reafirma su compromiso con la justicia social, al impulsar la regularización de la tenencia de la tierra como una herramienta que permite a las familias beneficiadas acceder a mayores oportunidades de desarrollo, inclusión financiera y planificación ordenada de sus comunidades.