Procesos de revocatoria de mandato han recibido pocas firmas de respaldo

Los procesos de revocatoria de mandato iniciados en contra de diferentes autoridades electas han registrado un bajo porcentaje de firmas de respaldo. El abogado y especialista en derecho electoral, Javier Ordinola, explica que esto puede deverse a que los ciudadanos no se sienten identificados con el posible fundamento o sustento de quienes presentan la solicitud de revocatoria.