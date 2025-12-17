INADEH realiza feria de empleo en Los Andes: requisitos para aplicar y enviar el CV

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) realizará este miércoles 17 de diciembre una Feria de Empleo Técnico en su sede de Los Andes, dirigida a estudiantes y egresados de la institución que buscan incorporarse al mercado laboral.
Contenido relacionado: ¡MAÑANA! INADEH anuncia feria de empleo en Los Andes junto a SEARCHin Latam
Requisitos para aplicar según INADEH
Los interesados en participar en la feria de empleo deberán cumplir con los siguientes requisitos:
- Ser mayor de edad
- Contar con experiencia mínima de tres meses
- Ser egresado del INADEH
Lugar y horario
La Feria de Empleo Técnico se llevará a cabo en la sede del INADEH en Los Andes, y estará disponible hasta las 12:00 p.m. de este miércoles 17 de diciembre. Las autoridades recomiendan a los aspirantes llevar su currículum vitae actualizado y presentarse con antelación para facilitar el proceso de postulación.
Este tipo de iniciativas forma parte de las estrategias del INADEH para impulsar la empleabilidad, fortalecer la formación técnica y responder a las necesidades reales del sector productivo panameño.