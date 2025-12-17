INADEH realiza feria de empleo en Los Andes: requisitos para aplicar y enviar el CV

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ( INADEH ) realizará este miércoles 17 de diciembre una Feria de Empleo Técnico en su sede de Los Andes, dirigida a estudiantes y egresados de la institución que buscan incorporarse al mercado laboral.

Durante la jornada, los participantes podrán aplicar directamente a vacantes laborales y entregar su hoja de vida, como parte de los esfuerzos para conectar el talento técnico con sectores de alta demanda en el país. De acuerdo con el INADEH, durante la feria se estarán convocando entre 20 y 40 perfiles técnicos, principalmente en áreas con alta demanda laboral.

Requisitos para aplicar según INADEH

Los interesados en participar en la feria de empleo deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de edad

Contar con experiencia mínima de tres meses

Ser egresado del INADEH

Lugar y horario

La Feria de Empleo Técnico se llevará a cabo en la sede del INADEH en Los Andes, y estará disponible hasta las 12:00 p.m. de este miércoles 17 de diciembre. Las autoridades recomiendan a los aspirantes llevar su currículum vitae actualizado y presentarse con antelación para facilitar el proceso de postulación.

Este tipo de iniciativas forma parte de las estrategias del INADEH para impulsar la empleabilidad, fortalecer la formación técnica y responder a las necesidades reales del sector productivo panameño.