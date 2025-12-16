¡MAÑANA! INADEH anuncia feria de empleo en Los Andes junto a SEARCHin Latam

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que este miércoles 17 de diciembre se llevará a cabo una feria de empleo presencial en la sede de Los Andes Mall, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m., en alianza con la empresa SEARCHin Latam.
Feria de empleo: vacantes disponibles
- Técnicos en instalación de cocina (caliente y frío), horno, estufa/neveras, entre otras.
- Técnicos de aires acondicionados
- Ayudantes de técnicos
- Pizzeros
- Chapisteros
- Técnicos en mecánica automotriz
Requisitos para la feria de empleo
- Ser mayor de edad
- Experiencia mínima de tres meses
- Oportunidades únicamente para personas egresadas del INADEH