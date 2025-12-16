¡MAÑANA! INADEH anuncia feria de empleo en Los Andes junto a SEARCHin Latam

Le podría interesar: Consorcio Cuarto Puente: anuncian nuevas vacantes en ingeniería, gerencia y áreas técnicas

Embed - INADEH on Instagram: "¡Transforma tu vida con la Feria de Empleo Técnico INADEH! Este miércoles te esperamos en Los Andes Mall para conectar tu talento con nuevas oportunidades laborales. En alianza con SEARCHin Latam, estaremos reclutando entre 20 y 40 perfiles técnicos en áreas de alta demanda como: Técnicos en aire acondicionado Técnicos en instalación de cocinas (equipos fríos y calientes) Técnicos automotrices / mecánicos Ayudantes técnicos Pizzeros Auxiliares de cocina y chefs Si eres estudiante o egresado del INADEH, esta es tu oportunidad de dar el siguiente paso en tu carrera. Los Andes Mall Miércoles 17 de diciembre Desde las 8:00 a.m Esta vez conectamos directamente la formación profesional con el mercado laboral ¡Te esperamos! #ConPasoFirme #TransformamosVidas"