Panamá Nacionales -  16 de diciembre de 2025 - 09:58

¡MAÑANA! INADEH anuncia feria de empleo en Los Andes junto a SEARCHin Latam

El INADEH informó que durante la feria de empleo se estarán reclutando personal en áreas de alta demanda en el mercado laboral panameño.

INADEH anuncia feria de empleo.

INADEH anuncia feria de empleo.

MITRADEL
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) informó que este miércoles 17 de diciembre se llevará a cabo una feria de empleo presencial en la sede de Los Andes Mall, en horario de 7:30 a.m. a 12:00 p.m., en alianza con la empresa SEARCHin Latam.

Durante la jornada se estarán reclutando entre 20 y 40 perfiles técnicos en áreas de alta demanda en el mercado laboral panameño.

Le podría interesar: Consorcio Cuarto Puente: anuncian nuevas vacantes en ingeniería, gerencia y áreas técnicas

Feria de empleo: vacantes disponibles

  • Técnicos en instalación de cocina (caliente y frío), horno, estufa/neveras, entre otras.
  • Técnicos de aires acondicionados
  • Ayudantes de técnicos
  • Pizzeros
  • Chapisteros
  • Técnicos en mecánica automotriz

Requisitos para la feria de empleo

  • Ser mayor de edad
  • Experiencia mínima de tres meses
  • Oportunidades únicamente para personas egresadas del INADEH
Embed - INADEH on Instagram: "¡Transforma tu vida con la Feria de Empleo Técnico INADEH! Este miércoles te esperamos en Los Andes Mall para conectar tu talento con nuevas oportunidades laborales. En alianza con SEARCHin Latam, estaremos reclutando entre 20 y 40 perfiles técnicos en áreas de alta demanda como: Técnicos en aire acondicionado Técnicos en instalación de cocinas (equipos fríos y calientes) Técnicos automotrices / mecánicos Ayudantes técnicos Pizzeros Auxiliares de cocina y chefs Si eres estudiante o egresado del INADEH, esta es tu oportunidad de dar el siguiente paso en tu carrera. Los Andes Mall Miércoles 17 de diciembre Desde las 8:00 a.m Esta vez conectamos directamente la formación profesional con el mercado laboral ¡Te esperamos! #ConPasoFirme #TransformamosVidas"
View this post on Instagram

En esta nota:
Seguir leyendo

¡HOY! Feria de empleo de Copa Airlines: lugar, horario y requisitos para aplicar

Jóvenes del CEFODEA del MIDES reciben títulos y formación técnica para el empleo

Atención trabajadores: MITRADEL explica pago especial si laboras este sábado 20 de diciembre

Recomendadas

Más Noticias