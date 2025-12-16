Universidad de Panamá ingresa al Ranking Latinoamericano del Times Higher Education.

La Universidad de Panamá (UP) ingresó al Ranking Latinoamericano del Times Higher Education (THE), una de las clasificaciones internacionales más reconocidas en la evaluación del desempeño universitario.

Con una posición 151+, la UP se convierte en la única institución de educación superior del país incluida en este ranking, en el que participaron 250 universidades de 16 países, de las cuales 223 fueron evaluadas positivamente para formar parte de la clasificación.

“La Universidad de Panamá obtuvo un total de 13.7 en el puntaje por indicadores, destacando 49,4 en cuanto a perspectiva internacional, 19.5 en Industria, 13.7 en el nivel de enseñanza, 9.1 en el entorno de investigación y 6.7 en relación al criterio de investigación”, detalla la entidad.

El Ranking Latinoamericano del Times Higher Education evalúa el desempeño de las universidades de la región y sirve como referencia para gobiernos, tomadores de decisiones, estudiantes, familias, académicos e instituciones de educación superior.

“Este reconocimiento evidencia los avances de la Universidad de Panamá en materia de investigación científica y su compromiso con el cumplimiento de los indicadores acordes con los estándares internacionales de excelencia académica”, destacó el rector Eduardo Flores.