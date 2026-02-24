Primera Dama y ministra de Gobierno lanzan "Café Presidente" para la resocialización de exprivados de libertad

El Gobierno Nacional puso en marcha este martes 24 de febrero el proyecto "Café Presidente" en el Palacio de Gobierno. Esta iniciativa, liderada por la primera dama, Maricel de Mulino , y la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, busca brindar oportunidades de empleo a ex privados de libertad, promoviendo su reintegración productiva y facilitando una interacción directa con la sociedad civil.

Embed - Café Presidente Panamá on Instagram: "Hoy abrimos las puertas de un café que sirve más que aroma y sabor. En el corazón del Casco Antiguo nace Café Presidente, el primer coffee shop operado por personas privadas de libertad, formadas como baristas y en atención al cliente. Cada taza es aprendizaje. Cada servicio, una oportunidad. Cada café, una historia que se reescribe. Palacio de Gobierno, Casco Antiguo Te esperamos. " View this post on Instagram

Un modelo de "Cárceles Productivas"

El proyecto forma parte de una reforma integral del sistema penitenciario que apuesta por las segundas oportunidades. Según explicó la ministra Montalvo, la iniciativa cuenta con el respaldo de diversas empresas privadas, entre ellas el Hotel El Panamá, para transformar los centros de reclusión en espacios de formación.

Además de la cafetería, el Ministerio de Gobierno impulsa otras industrias dentro de los centros:

Proyectos que buscan llevar la industria manufacturera a los penales. Apoyo interinstitucional: Colaboración con el Ministerio de Educación en la adecuación de escuelas y con la Autoridad de Aseo en la limpieza de San Miguelito.

Colaboración con el Ministerio de Educación en la adecuación de escuelas y con la Autoridad de Aseo en la limpieza de San Miguelito. Transformación social: El enfoque busca que el ciudadano retorne a la sociedad con conocimientos técnicos y una nueva visión de vida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026358428919382147?s=20&partner=&hide_thread=false El proyecto "Café Presidente" para brindar oportunidades de empleo a exprivados de libertad, fue puesto en marcha este martes en el Palacio de Gobierno.

La primera dama de la República, @MariceldeMulino, explicó que es una iniciativa que se ha analizado desde el inicio de… pic.twitter.com/17EPxVqB39 — Telemetro Reporta (@TReporta) February 24, 2026

El componente del perdón y la interacción de los privados de libertad

La primera dama, destacó que la idea nació tras una visita a Colombia, donde observaron cómo la dinámica de una panadería permitía romper barreras sociales. "Es el momento en que la sociedad hace una interacción y también un perdón con los privados de libertad cuando ellos lo atienden", señaló la primera dama.

El objetivo de "Café Presidente" es que los beneficiarios se sientan validados por la comunidad, mientras demuestran que sus decisiones a futuro son las que definen su camino, dejando atrás el estigma de su pasado.