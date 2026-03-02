Explora más videos
Panamá Nacionales -  2 de marzo de 2026 - 13:46

El mundo atraviesa circunstancias complejas, opina canciller panameño

Luego de las acciones bélicas registradas en el Medio Oriente este fin de semana, el canciller panameño Javier Martínez-Acha, explicó que el mundo atraviesa circunstancias complejas, que involucran la seguridad y afectan la economía de todos los países. El canciller y la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, fueron los invitados especiales este lunes para el inicio del año escolar del Caipi Santa Teresa de Calcuta, ubicado en el Casco Antiguo.

