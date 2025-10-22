Lotería Fiscal 2025: últimos días para depositar facturas del sorteo del 30 de octubre

Todos los ciudadanos interesados en participar en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal , que se realizará el jueves 30 de octubre en el centro comercial Megamall, tienen hasta el jueves 23 de octubre para depositar sus sobres en las urnas ubicadas en los distintos centros comerciales del país.

¿Cómo participar de la Lotería Fiscal 2025?

Solicita tu factura fiscal

Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).

La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.

Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.

Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.

Solo se aceptan facturas originales y legibles.

Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.

No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

Nombre completo

Número de cédula de identidad personal

Número de teléfono de contacto

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Octubre 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en: