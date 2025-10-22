Panamá Nacionales -  22 de octubre de 2025 - 10:05

Lotería Fiscal 2025: últimos días para depositar facturas del sorteo del 30 de octubre

Todos los sobres de la Lotería Fiscal deben estar identificadas con el nombre, cédula, dirección correo electrónico y teléfono del participante.

Ana Canto
Ana Canto

Todos los ciudadanos interesados en participar en el segundo sorteo de la Lotería Fiscal, que se realizará el jueves 30 de octubre en el centro comercial Megamall, tienen hasta el jueves 23 de octubre para depositar sus sobres en las urnas ubicadas en los distintos centros comerciales del país.

Lotería Fiscal 2025: ¿Dónde están ubicadas las urnas para ingresar los sobres?

  1. Todas las agencias regionales de la Dirección General de Ingresos (DGI).
  2. Albrook Mall
  3. Los Andes Mall
  4. Town Center
  5. Westland Mall
  6. Altaplaza Mall
  7. Santiago Mall - Veraguas
  8. Megamall - Panamá Este
  9. Atrio Costa del Este
  10. Colón 2000 - Colón
  11. Chiriquí Mall - Chiriquí
  12. Plaza Terronal - Chiriquí
  13. Federal Mall - Chiriquí
  14. Centro Comercial de Los Pueblos
  15. Balboa Boutiques

Para conocer cuáles requisitos deben cumplir las facturas, ingrese AQUÍ.

¿Cómo participar de la Lotería Fiscal 2025?

Solicita tu factura fiscal

  • Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
  • La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
  • Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.

Reúne tus facturas

  • Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
  • Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
  • Solo se aceptan facturas originales y legibles.
  • Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
  • No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.

Prepara el sobre

Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:

  • Nombre completo
  • Número de cédula de identidad personal
  • Número de teléfono de contacto
  • Correo electrónico
  • Dirección residencial
  • Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Octubre 2025”)

Deposita tu sobre

Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:

  • Administraciones Provinciales de Ingresos
  • Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
  • Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.
