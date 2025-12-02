Ranking IMDb: estas son las 8 mejores películas que debes ver esta Navidad

Cuando llega diciembre y se encienden las luces, muchas familias también disfrutan de los clásicos de Navidad. Según IMDb (Internet Movie Database), hay algunas películas que se mantienen en lo más alto del corazón de espectadores alrededor del mundo, gracias a sus historias entrañables, humor, nostalgia y espíritu festivo.

IMDb es una plataforma en línea que reúne información, valoraciones y reseñas de millones de usuarios sobre cine, series y contenido audiovisual, convirtiéndose en uno de los referentes más confiables para saber qué ver.

Las películas navideñas mejor valoradas por IMDb

Entre las más recomendadas por usuarios de IMDb destaca:

¡Qué bello es vivir! (1946), considerada por muchos como la película navideña definitiva. Mi pobre angelito (1990), con travesuras inolvidables. El Grinch (2000), perfecta para disfrutar en familia con su mensaje de solidaridad y cambio. Elf, el duende (2003), una comedia ligera que se ha convertido en un favorito familiar. Cuento de Navidad (2009), la versión animada/ clásica de la historia de redención. Crónicas de Navidad (2018), una aventura llena de magia y espíritu festivo. Last Christmas (2019), una historia reciente que mezcla romance, humor y un giro emotivo. Klaus (2019), que ha ganado popularidad por su animación moderna y mensaje de bondad.

¿Qué hace que sean eternas favoritas?

Estas películas combinan varios elementos que las hacen memorables: historias con valores universales (familia, solidaridad, esperanza), además de humor, nostalgia, y en muchos casos, una mezcla de magia y realismo que resuenan con el espíritu navideño. Además, su antigüedad, en el caso de los clásicos, aporta esa sensación de tradición que muchas familias comparten de generación en generación.