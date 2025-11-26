"Brown, la película" llega a los cines panameños este jueves 27 de noviembre

A partir de este jueves 27 de noviembre, Cinépolis estrenará en todas sus salas de Panamá la esperada película “ Brown ” , una producción que revive la historia del legendario boxeador colonense Alfonso Teófilo Brown, el primer campeón mundial de boxeo nacido en Panamá y un ícono que nunca fue noqueado en su carrera profesional.

La cinta, basada en hechos reales, retrata no solo su trayectoria deportiva, sino también las duras batallas personales que enfrentó contra el racismo, la discriminación y la homofobia en una época en la que su talento superaba cualquier barrera, pero su vida fuera del ring estaba marcada por prejuicios y desafíos sociales.

Cinépolis estrena “Brown”, la película que revive la vida del campeón panameño

Embed - Richie Olivella on Instagram: "¡A un 1 día del gran estreno de @brownlapelicula en los cines de Panamá! Todavía sigo procesando lo que viví anoche en la Premiere… Verme en pantalla grande fue una mezcla de orgullo, nervios y gratitud. Mi respeto absoluto a todos los actores panameños: esto no es fácil, pero es una sensación increíble. Ser parte de este proyecto es un honor que llevaré siempre. Brown cuenta la historia real de Alfonso Teófilo Brown, nuestro campeón colonense, un boxeador que nunca fue noqueado, que luchó con dignidad contra el racismo y la homofobia de su época. Les comparto algunas fotos de la alfombra roja y escenas junto a dos grandes actores @akakamasi @perezmatteo_ @juliochamorro28 No se la pierdan desde mañana 27 de noviembre en @cinepolispa Gracias @viceversaproductions.pa a su productora ejecutiva Sixta @numbersix180331 y a los directores @raguilarnavarro y #ManolitoRodriguez por confiar en mí y permitirme formar parte de esta historia. @tamaratapiero #lamejor #brown #panamaalbrown #cine #panama #cinepolis #movie #instamovie" View this post on Instagram

Uno de los protagonistas del filme, Richie Olivella, compartió lo que significó para él participar en este proyecto nacional que promete emocionar a la audiencia.

“Verme en pantalla grande fue una mezcla de orgullo, nervios y gratitud. Mi respeto absoluto a todos los actores panameños: esto no es fácil, pero es una sensación increíble. Ser parte de este proyecto es un honor que llevaré siempre”, expresó Olivella. “Verme en pantalla grande fue una mezcla de orgullo, nervios y gratitud. Mi respeto absoluto a todos los actores panameños: esto no es fácil, pero es una sensación increíble. Ser parte de este proyecto es un honor que llevaré siempre”, expresó Olivella.

La producción destaca momentos clave de la vida del boxeador, su disciplina, la fuerza que lo convirtió en referente mundial y su legado como figura histórica de la provincia de Colón y del deporte panameño.

“Brown, la película” se suma a las producciones nacionales que buscan rescatar historias de orgullo e identidad, mostrando a nuevas generaciones el valor de quienes abrieron camino dentro y fuera del cuadrilátero.