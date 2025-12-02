Zootopia 2 rompe récords: la sorprendente recaudación mundial que superó todas las expectativas

El estreno de Zootopia 2 llegó con fuerza y terminó convirtiéndose en uno de los debuts animados más exitosos de las últimas décadas. Aunque la expectativa era alta, el desempeño superó ampliamente las previsiones iniciales y posicionó la cinta como un fenómeno global que dejó cifras récord en su primer fin de semana en cines.

Zootopia 2 Zootopia 2 acumuló 559.5 millones de dólares a nivel mundial. Disney Studios LA / Youtube

Una recaudación que impulsó el ranking histórico

Durante su estreno, Zootopia 2 acumuló 559.5 millones de dólares a nivel mundial, combinando 158 millones en Estados Unidos, 401.5 millones en mercados internacionales y 54.3 millones en China, consolidando un arranque excepcional.

Estos números la colocaron en el puesto más alto del listado de mejores estrenos globales de películas animadas desde 2002, superando a producciones como The Super Mario Bros. Movie (375.6 M), Frozen II (358.5 M), Inside Out 2 (294.2 M), Toy Story 4 (244.5 M), Minions: The Rise of Gru (241 M) e Incredibles 2 (235.8 M). También sobrepasó a la primera entrega de Zootopia, que en su debut alcanzó 389.3 millones.

Zootopia 2: Un elenco estelar que impulsó el regreso

La película contó con la participación de voces reconocidas como Ginnifer Goodwin, Idris Elba, Jason Bateman, Andy Samberg, Shakira y Danny Trejo, quienes retomaron o ampliaron sus roles dentro de este universo animado bajo la dirección de Jared Bush, la música de Michael Giacchino y la producción de Walt Disney Animation Studios.

El regreso de personajes como Judy Hopps, Nick Wilde y Gazelle aportó el impulso necesario para atraer tanto a fanáticos de la primera entrega como a nuevas audiencias, favoreciendo un estreno que ahora destaca como uno de los más contundentes de la animación moderna.