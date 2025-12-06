Calendario del Mundial 2026: Cuándo juega por primera vez Panamá, horario y dónde

La Selección de Panamá ya tiene definido su camino en la fase de grupos del Mundial de 2026 , y su debut será el 17 de junio, cuando enfrente a Ghana a las 7:00 p.m. en la ciudad de Toronto, Canadá, sede que el equipo ya conoce por participaciones previas.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen disputará sus dos primeros encuentros en suelo canadiense, una ventaja que el técnico destacó recientemente por la familiaridad del grupo con el estadio de Toronto.

Fechas y horarios de partidos de Panamá en el Mundial 2026

Segundo partido: Panamá vs. Croacia – 23 de junio en Toronto

El segundo compromiso de la Roja será el 23 de junio, nuevamente en Toronto, donde se medirá ante Croacia, una de las selecciones europeas más sólidas de la última década y habitual protagonista en Copas del Mundo.

Este encuentro será clave para las aspiraciones panameñas de avanzar a la siguiente ronda, considerando la fortaleza del rival y la estabilidad que brinda mantenerse en la misma sede.

Tercer partido: Panamá vs. Inglaterra – 27 de junio en Nueva York/Nueva Jersey

Panamá cerrará su participación en la fase de grupos el 27 de junio contra Inglaterra, en un duelo que se disputará en el área de Nueva York/Nueva Jersey, uno de los escenarios más mediáticos del torneo.

Este será el único partido que la selección jugará en Estados Unidos durante la primera ronda, en un estadio que se espera esté lleno de panameños residentes en la zona del noreste estadounidense.

Con estas fechas confirmadas, Panamá afina los detalles de su preparación para enfrentar un grupo exigente que combina potencia africana, experiencia europea y tradición inglesa.