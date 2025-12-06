Panamá Nacionales -  6 de diciembre de 2025 - 16:07

Auto se incendia tras colisión con bus en Pueblo Nuevo

Un sedán se incendió tras colisionar con un bus en Pueblo Nuevo. Bomberos controlaron el fuego y atendieron a ambos conductores en el lugar.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendieron este viernes una colisión registrada entre un bus de transporte público y un auto sedán en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Panamá.

Tras el impacto, el auto sedán involucrado se incendió, lo que activó una respuesta inmediata por parte del personal de extinción, rescate y atención prehospitalaria. Los bomberos lograron controlar el fuego y asegurar la escena para evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o estructuras cercanas.

Los conductores de ambos vehículos recibieron atención en el lugar del incidente. Hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad.

Las autoridades investigan las causas del accidente y reiteran a los conductores la importancia de mantener precaución en la vía, especialmente en horas de alto tráfico.

