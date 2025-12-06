Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendieron este viernes una colisión registrada entre un bus de transporte público y un auto sedán en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Panamá.

Tras el impacto, el auto sedán involucrado se incendió, lo que activó una respuesta inmediata por parte del personal de extinción, rescate y atención prehospitalaria. Los bomberos lograron controlar el fuego y asegurar la escena para evitar que las llamas se propagaran a otros vehículos o estructuras cercanas.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Auto se incendia tras colisión con bus en Pueblo Nuevo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997399887810367930?t=BehPLAPbBrUf3Tsocwnb1g&s=19&partner=&hide_thread=false Unidades del @BCBRP atendieron una colisión registrada entre bus y un auto sedán que posteriormente se incendió en Pueblo Nuevo.



Los conductores de ambos vehículos recibieron atención. pic.twitter.com/pFIYHOYm4y — Telemetro Reporta (@TReporta) December 6, 2025

Los conductores de ambos vehículos recibieron atención en el lugar del incidente. Hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad.

Las autoridades investigan las causas del accidente y reiteran a los conductores la importancia de mantener precaución en la vía, especialmente en horas de alto tráfico.