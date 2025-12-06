Unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendieron este viernes una colisión registrada entre un bus de transporte público y un auto sedán en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en la ciudad de Panamá.
Auto se incendia tras colisión con bus en Pueblo Nuevo
Los conductores de ambos vehículos recibieron atención en el lugar del incidente. Hasta el momento no se han reportado heridos de gravedad.
Las autoridades investigan las causas del accidente y reiteran a los conductores la importancia de mantener precaución en la vía, especialmente en horas de alto tráfico.