MINSA implementa Telemedicina en Darién para mejorar la atención a distancia

El Ministerio de Salud ( MINSA ) anunció la implementación del servicio de Telemedicina en la provincia de Darién, una medida que busca facilitar las consultas y orientación médica a distancia para residentes de áreas de difícil acceso o con limitaciones para trasladarse a centros de salud.

Con esta incorporación, el MINSA informó que ya son 12 las regiones del país que cuentan con esta herramienta, lo que amplía significativamente las alternativas de atención para miles de panameños que requieren evaluaciones médicas, seguimiento de tratamientos o asesoría profesional sin necesidad de desplazamientos largos o costosos.

MINSA activó el servicio de Telemedicina en Darién

La Telemedicina permite a los pacientes conectarse con médicos mediante plataformas digitales seguras, lo que contribuye a una atención más oportuna, segura y equitativa, especialmente en zonas rurales y comarcales donde las distancias pueden limitar el acceso a servicios de salud presenciales.

El MINSA reiteró que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para modernizar el sistema sanitario y garantizar que la atención llegue a todos los rincones del país.