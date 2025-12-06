Panamá Nacionales -  6 de diciembre de 2025 - 13:03

Panamá respalda acuerdos de paz entre Colombia y el EGC alcanzados en Qatar

La Cancillería de Panamá destacó que los acuerdos entre Colombia y el EGC representan una oportunidad para la reconciliación y el desarrollo humano.

Panamá respalda acuerdos de paz entre Colombia y el EGC

Panamá respalda acuerdos de paz entre Colombia y el EGC

Unsplash
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Cancillería de Panamá expresó su respaldo a los compromisos alcanzados entre el Gobierno de Colombia y el grupo autodenominado EGC, tras el acuerdo anunciado en Qatar. Según el comunicado, estos avances representan

“un compromiso responsable para transformar una realidad marcada por años de conflictos en una oportunidad concreta de reconciliación y desarrollo humano para la población colombiana”. “un compromiso responsable para transformar una realidad marcada por años de conflictos en una oportunidad concreta de reconciliación y desarrollo humano para la población colombiana”.

Cancillería de Panamá destacó que los acuerdos representan una oportunidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997344095858004106&partner=&hide_thread=false

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que Panamá mantiene una postura de apoyo firme a los procesos de paz en la región, al considerar que la estabilidad y la seguridad regional dependen de esfuerzos continuos de diálogo y entendimiento entre las partes involucradas.

La entidad reiteró que el país seguirá acompañando las iniciativas que impulsen la resolución pacífica de conflictos, al tiempo que reconoce el impacto positivo que este tipo de acuerdos puede generar en las comunidades más afectadas por la violencia.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario del Mundial 2026: Cuándo juega por primera vez Panamá, horario y dónde

Mundial 2026: Así queda el calendario de partidos de Panamá en el grupo L

Colaboradores de Medcom reciben reconocimiento en el Día del Voluntariado

Recomendadas

Más Noticias