Panamá respalda acuerdos de paz entre Colombia y el EGC alcanzados en Qatar

La Cancillería de Panamá expresó su respaldo a los compromisos alcanzados entre el Gobierno de Colombia y el grupo autodenominado EGC, tras el acuerdo anunciado en Qatar. Según el comunicado, estos avances representan

“un compromiso responsable para transformar una realidad marcada por años de conflictos en una oportunidad concreta de reconciliación y desarrollo humano para la población colombiana”. “un compromiso responsable para transformar una realidad marcada por años de conflictos en una oportunidad concreta de reconciliación y desarrollo humano para la población colombiana”.

Cancillería de Panamá destacó que los acuerdos representan una oportunidad

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997344095858004106&partner=&hide_thread=false La @CancilleriaPma de Panamá señala que los compromisos de paz alcanzados por entre el gobierno de Colombia y el grupo autodesignado EGC en Qatar representan “un compromiso responsable para transformar una realidad marcada por años de conflictos en una oportunidad concreta de… pic.twitter.com/x4PNHHesg8 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 6, 2025

El Ministerio de Relaciones Exteriores destacó que Panamá mantiene una postura de apoyo firme a los procesos de paz en la región, al considerar que la estabilidad y la seguridad regional dependen de esfuerzos continuos de diálogo y entendimiento entre las partes involucradas.

La entidad reiteró que el país seguirá acompañando las iniciativas que impulsen la resolución pacífica de conflictos, al tiempo que reconoce el impacto positivo que este tipo de acuerdos puede generar en las comunidades más afectadas por la violencia.