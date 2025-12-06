Mundial 2026: Thomas Christiansen destaca preparación estratégica de Panamá para los partidos

El director técnico de la selección de Panamá, Thomas Christiansen, expresó satisfacción por el inicio de actividades oficiales rumbo al Mundial de 2026 , luego de participar en una reunión con los demás entrenadores donde se abordaron aspectos clave de la organización, reglamentación y planificación deportiva.

“La verdad es que hoy hemos empezado bien el día, primero con los coaches en la sala informándonos un poco de lo que va a pasar y todo el espectáculo que va a ser este Mundial, y luego las sedes, creo que fue muy importante para nosotros tener dos partidos en el mismo estadio en Toronto, que ya es un campo que conocemos, así que muy bien, contento”, señaló el estratega panameño. “La verdad es que hoy hemos empezado bien el día, primero con los coaches en la sala informándonos un poco de lo que va a pasar y todo el espectáculo que va a ser este Mundial, y luego las sedes, creo que fue muy importante para nosotros tener dos partidos en el mismo estadio en Toronto, que ya es un campo que conocemos, así que muy bien, contento”, señaló el estratega panameño.

Christiansen detalla preparación de Panamá rumbo al Mundial 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997370562243391947&partner=&hide_thread=false “Y también todavía está el tema de los puntos FIFA que cuentan hasta el último momento antes del Mundial y ahí hay un tema que puede contar, pero claro, tienen que pasar tres, cuatro cosas antes para que tomen en cuenta el ranking, pero bueno, siempre hay que tenerlo en cuenta… pic.twitter.com/qy6v2XG5su — Telemetro Reporta (@TReporta) December 6, 2025

Christiansen explicó que durante la sesión se trataron temas relacionados con árbitros, reglamentos, listas oficiales de jugadores y requisitos administrativos, información que consideró vital para la planificación del cuerpo técnico.

“El tema de árbitros, el tema de reglamentos, de los jugadores, los listados, la cantidad de jugadores que tiene que haber en un listado previo, la lista final con los que viajan con el grupo, cosas así que es un poco más conocimiento interno”, detalló.

Panamá evalúa rivales para la fecha FIFA de marzo

El DT también informó que la selección empezará a revisar las solicitudes de equipos interesados en disputar amistosos ante Panamá, aunque dejó claro que la prioridad será elegir rivales que aporten valor competitivo.

“Vamos a empezar a ver las solicitudes que ha habido para jugar contra nosotros, pero creo que también debemos mirar qué es lo que queremos nosotros, porque quizás los que se han ofrecido no tienen el perfil que buscamos para esta fecha FIFA”, afirmó. “Vamos a empezar a ver las solicitudes que ha habido para jugar contra nosotros, pero creo que también debemos mirar qué es lo que queremos nosotros, porque quizás los que se han ofrecido no tienen el perfil que buscamos para esta fecha FIFA”, afirmó.

El ranking FIFA sigue siendo determinante

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1997369211237146922&partner=&hide_thread=false “Esta mañana con los coaches hablar un poco de lo que va a pasar, el tema de árbitros, el tema de reglamentos, de los jugadores, los listados, la cantidad de jugadores que tiene que haber en un listado previo, la lista final con los que viajan con el grupo, cosas así que es un… pic.twitter.com/hpCZneK4Sq — Telemetro Reporta (@TReporta) December 6, 2025

Christiansen recordó que los puntos FIFA seguirán influyendo hasta el último momento previo al Mundial, un factor que podría incidir en el posicionamiento final de las selecciones en los bombos del sorteo.

“Todavía está el tema de los puntos FIFA que cuentan hasta el último momento antes del Mundial, y ahí hay un tema que puede contar… Nosotros estuvimos en el bombo tres justamente por estar rankeados en el puesto 30”, explicó.

La selección panameña continúa así su ruta de preparación con la mira puesta en una histórica participación en el Mundial de 2026, donde buscará consolidar el progreso mostrado en los últimos años.