Fiscal explica investigación contra exdirector de Pandeportes Héctor Brands

El fiscal contra el Crimen Organizado, Eduardo Rodríguez, detalla que la investigación contra el exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, inició el 29 de agosto del 2025, por hechos registrado en el periodo 2019 al 2024, a través de una sociedad que se beneficiaba con contratos millonarios con el Estado, en donde Brands era el beneficiario final.