María Corina Machado llegó a Oslo, se reunió con el presidente Mulino

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, llegó a Oslo y apareció en público desde el balcón de un hotel de la capital de Noruega, para saludar a sus simpatizantes y cantaron el Himno Nacional de Venezuela antes de que ella saliera del hotel para estrecharles la mano. Posteriormente se reunió con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, a quien agradeció por su apoyo.