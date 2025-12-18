Caso "La Parce": MINGOB presenta denuncia y ordenan traslado de directora del Cefere

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, confirmó el traslado de la directora del Centro Femenino de Rehabilitación "Cecilia Orillac de Chiari" (Cefere), luego de detectarse presuntos privilegios otorgados a Katherine Carvalho, conocida como “ La Parce ”, y aclaró que la medida de trabajo comunitario no es concedida por el Sistema Penitenciario.

Montalvo explicó que, ante las irregularidades detectadas, el Sistema Penitenciario presentó una denuncia por el presunto delito de corrupción, relacionada con la emisión del visto bueno de la junta técnica que permitió el acceso al beneficio de trabajo comunitario a favor de la privada de libertad.

Ministra de Gobierno traslada a directora del Cefere

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2001448990018011229?s=20&partner=&hide_thread=false La ministra de Gobierno, @DinoskaDinoska Montalvo, confirmó que la directora del Cefere fue trasladada, luego de detectarse algunos privilegios a Katherine Carvalho, conocida como "La Parce", y aclaró que la medida de trabajo comunitario no la otorga el Sistema Penitenciario. pic.twitter.com/RmBqZxzekJ — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

De acuerdo con la información preliminar, Katherine Carvalho habría recibido la autorización para trabajo comunitario en apenas 25 días calendario tras su ingreso al centro penal, un plazo que se aleja significativamente de los tiempos habituales establecidos por la normativa vigente.

Según fuentes vinculadas al proceso, otros privados de libertad pueden esperar hasta un año o más para obtener el visto bueno de la junta técnica, situación que ha generado cuestionamientos sobre un posible trato preferencial y el cumplimiento de los procedimientos legales y administrativos.

El Ministerio de Gobierno indicó que el caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes, con el fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine si existieron irregularidades administrativas o responsabilidades penales en la tramitación del beneficio.