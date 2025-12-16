Denuncian corrupción por trabajo comunitario otorgado a "La Parce"

El Sistema Penitenciario presentó una denuncia por el presunto delito de corrupción relacionada con la emisión del visto bueno de la junta técnica para trabajo comunitario a favor de Katherine Carvalho, conocida como “La Parce”.

De acuerdo con la información preliminar, la persona privada de libertad habría recibido la autorización para trabajo comunitario en un período de apenas 25 días calendario tras su ingreso al centro penal, un plazo que dista significativamente de los tiempos habituales establecidos por la normativa vigente.

Según la fuente, otros privados de libertad pueden esperar hasta un año o más para obtener el visto bueno de la junta técnica, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible trato preferencial y el cumplimiento de los procedimientos legales.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades competentes para que se realicen las investigaciones correspondientes, a fin de determinar si existieron irregularidades administrativas o responsabilidades penales en la tramitación del beneficio.

Hasta el momento, el Sistema Penitenciario no ha brindado mayores detalles sobre los funcionarios presuntamente involucrados ni sobre las medidas cautelares adoptadas mientras avanzan las diligencias.