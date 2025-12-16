Decomisan cerca de 59 mil dólares falsificados en Juan Díaz y Don Bosco

Cerca de 59 mil dólares en billetes falsificados fueron decomisados en dos diligencias realizadas en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco , en la ciudad de Panamá. Durante los operativos, dos personas fueron aprehendidas, informaron las autoridades.

De acuerdo con la Policía Nacional, el primer hallazgo se produjo durante el registro de un vehículo que se encontraba en una plaza comercial de Juan Díaz, donde se ubicaron billetes de 100, 50, 20 y 10 dólares, por un monto total de 24,720 dólares.

Policía Nacional encuentra dinero falsificados en Juan Díaz y Don Bosco

Las autoridades detallaron que todos los billetes presentaban la misma numeración, lo que permitió confirmar que se trataba de dinero falsificado.

Posteriormente, los agentes ubicaron un local de sedería en el corregimiento de Don Bosco, donde, mediante un allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, se decomisaron más billetes falsos en denominaciones de 100, 50, 20, 10, 5 y 1 dólar, que sumaron 34,277 dólares adicionales.

"Posteriormente se ubica un local de sedería en el corregimiento de Don Bosco, donde mediante allanamiento con el Ministerio Público se decomisaron más billetes de denominaciones 100, 50, 20, 10, 5 y 1, que sumado da un total de 34,277 dólares", detalló la Policía Nacional.

Las investigaciones continúan para determinar el origen del dinero falsificado y la posible participación de otras personas en este hecho.