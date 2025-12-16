Decomisan cerca de 59 mil dólares falsificados en Juan Díaz y Don Bosco

Cerca de 59 mil dólares en billetes falsificados fueron decomisados en dos diligencias realizadas en los corregimientos de Juan Díaz y Don Bosco, en la ciudad de Panamá. Durante los operativos, dos personas fueron aprehendidas, informaron las autoridades.
Policía Nacional encuentra dinero falsificados en Juan Díaz y Don Bosco
Las autoridades detallaron que todos los billetes presentaban la misma numeración, lo que permitió confirmar que se trataba de dinero falsificado.
Posteriormente, los agentes ubicaron un local de sedería en el corregimiento de Don Bosco, donde, mediante un allanamiento en coordinación con el Ministerio Público, se decomisaron más billetes falsos en denominaciones de 100, 50, 20, 10, 5 y 1 dólar, que sumaron 34,277 dólares adicionales.
Las investigaciones continúan para determinar el origen del dinero falsificado y la posible participación de otras personas en este hecho.