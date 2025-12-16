Hallan cuerpo con heridas de bala en la autopista Panamá–Colón

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en el kilómetro 52 de la autopista Panamá–Colón , a la altura del sector conocido como la granja, según reportes preliminares de las autoridades. De acuerdo con la información inicial, el cadáver presenta heridas compatibles con arma de fuego, por lo que se presume que el hecho corresponde a un homicidio de tipo violento, con características similares a una ejecución.

Autoridades investigan cuerpo sin vida en autopista Panamá-Colón

Ministerio Público- Investigación.jpg PGN

La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada, vestía un suéter de los Yankees de Nueva York y pantalón jeans azul oscuro, al momento del hallazgo. Unidades de la Policía Nacional y del Ministerio Público se mantienen en el lugar para acordonar la escena y realizar las diligencias correspondientes, como parte del inicio formal de la investigación.

Las autoridades no descartan nuevas actuaciones en el área, mientras se recopilan indicios que permitan esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables.