Aprehenden a japonesa y estadounidense en el Aeropuerto de Tocumen por presunto tráfico de drogas

Dos personas fueron aprehendidas en el Aeropuerto de Tocumen por su presunta vinculación con el traslado de sustancias ilícitas, en el marco de dos diligencias realizadas por la Policía Nacional.
Le podría interesar: Incidente en Las Garzas de Pacora involucra a la Policía Nacional y a diputado de Darién
El segundo caso involucró a un ciudadano estadounidense, quien también transportaba una maleta con doble fondo que ocultaba ocho paquetes con presunta sustancia ilícita.
Ambos aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.