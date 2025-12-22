Panamá Nacionales -  22 de diciembre de 2025 - 16:32

Aprehenden a japonesa y estadounidense en el Aeropuerto de Tocumen por presunto tráfico de drogas

Las dos personas fueron aprehendidas en el Aeropuerto de Tocumen y puestos a órdenes de las autoridades competentes.

Ana Canto
Dos personas fueron aprehendidas en el Aeropuerto de Tocumen por su presunta vinculación con el traslado de sustancias ilícitas, en el marco de dos diligencias realizadas por la Policía Nacional.

En uno de los casos, una viajera de 23 años, de nacionalidad japonesa, fue detectada con una maleta de doble fondo, en cuyo interior se hallaron dos planchas con presunta droga.

El segundo caso involucró a un ciudadano estadounidense, quien también transportaba una maleta con doble fondo que ocultaba ocho paquetes con presunta sustancia ilícita.

Ambos aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

